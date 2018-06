Szeged (dpa) - Anne Knorr und Debora Niche haben bei den Weltmeisterschaften in Ungarn die erste Goldmedaille für die deutschen Kanuten geholt.

Das Duo aus Leipzig und Berlin siegte im nicht-olympischen Kajak-Zweier über 1000 Meter vor den Booten aus Bulgarien und Ungarn. Zuvor hatten Kurt Kuschela und Peter Kretschmer den deutschen Kanuten in Szeged die erste Medaille beschert. Im nicht-olympischen Canadier-Zweier über 500 Meter sicherten sich die U-23-Europameister aus Potsdam über 1000 Meter den dritten Platz. Der Sieg ging an die Rumänen Liviu-Alexandru Dumitresco-Lazar und Victor Mihalachi.

Der Kajak-Vierer der Damen hatte zuvor über 500 Meter die zweite Medaille für die deutschen Kanuten geholt, die erste in einer olympischen Disziplin. Das Boot mit Athen-Olympiasiegerin Carolin Leonhardt, Franziska Weber, Tina Dietze und Silke Hörmann belegte am Freitag in Szeged den zweiten Platz. Der Sieg ging an Ungarn, auf Rang drei kam das Boot aus Weißrussland ins Ziel.

Mitfavorit Max Hoff hingegen ist in Ungarn überraschend ohne Medaille im Kajak-Einer über 1000 Meter geblieben. Nach zwei Siegen 2009 und 2010 musste sich der für die SG Essen startende Kanute mit Rang vier begnügen. Den Sieg holte sich der Kanadier Adam van Koeverden vor dem Schweden Anders Gustafsson und dem Norweger Eirik Veraas Larsen. Hoff sicherte aber den ersten Quotenplatz eines deutschen Kanuten für die Olympischen Spiele in einem Jahr in London. Vor dem Finale war Hoff schon in Vorlauf und Halbfinale im Kajak-Vierer über 1000 Meter im Einsatz gewesen.

Nach Max Hoff im Einer sind auch Martin Hollstein und Andreas Ihle bei der WM leer ausgegangen. Die Olympiasieger mussten sich im Kajak-Zweier über 1000 Meter mit Rang fünf begnügen. Der Sieg ging an die Slowaken Peter Gelle und Eric Vlcek vor den Schweden Markus Oscarsson und Henrik Nilsson.

Auch eine peinliche Panne während der Siegerehrung für Anne Knorr und Debora Niche gab es. Im ungarischen Szeged ertönte die erste statt der dritten Strophe des Deutschlandliedes. «Deutschland, Deutschland über alles» anstelle von «Einigkeit und Recht und Freiheit» wurde zu Ehren des betreten blickenden Kajak-Zweierduos aus Leipzig und Berlin gesungen.

«Ich bin entsetzt», sagte Bundestrainer Reiner Kießler im RBB-Fernsehen, «wir können das so nicht akzeptieren». Er habe zweimal die Hymne überprüfen wollen, doch nach Auskunft der ungarischen Organisatoren habe das Gerät nicht funktioniert. Nach dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten ist seit 1952 allein die dritte Strophe des Deutschlandliedes offizielle Nationalhymne.