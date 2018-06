New York (dpa) - Nach den Verwüstungen auf den Bahamas hat der mächtige Hurrikan «Irene» seinen Weg in Richtung US-Ostküste fortgesetzt. In New York erwägt Bürgermeister Michael Bloomberg bereits Evakuierungen niedrig gelegener Stadtgebiete. Bundesstaaten an der Ostküste verhängten in einigen Regionen vorbeugend den Notstand. Laut TV-Berichten flohen Tausende Menschen aus Feriengebieten in North Carolina. US Kriegsschiffe verließen den Hafen Norfolk in Virginia, um sich auf hoher See in Sicherheit zu bringen.

