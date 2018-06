Santo Domingo (dpa) - Der Hurrikan «Irene» hat in der Dominikanischen Republik mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Es gebe zudem mehrere Vermisste, berichten örtliche Medien. Der Wirbelsturm habe das Land auf dem Weg in Richtung US-Küste zwar nicht direkt getroffen, aber heftige Regenfälle ausgelöst. Fast 38 000 Menschen wurden aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami erreichten die Böen des Hurrikans Geschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern.

