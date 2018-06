Madrid (dpa) - Bei einer Kundgebung gegen den Besuch von Papst Benedikt XVI. in Madrid haben Demonstranten sich Auseinandersetzungen mit der spanischen Polizei geliefert.

Wie die Rettungsdienste am Donnerstag mitteilten, waren dabei am Vorabend elf Menschen verletzt worden, darunter zwei Polizisten. Sechs Demonstranten wurden festgenommen. Die Zwischenfälle ereigneten sich, als die Demonstranten mit jungen Katholiken zusammentrafen, die am Weltjugendtag teilnehmen.

Die Polizei trennte beide Seiten. Dabei kam es nach Berichten des staatlichen Rundfunks RNE zu Rangeleien zwischen den Beamten und Papstgegnern. An der Kundgebung hatten sich nach Polizeiangaben 5000 Menschen beteiligt, die Veranstalter sprachen von 20 000 Demonstranten. Der Protest richtete sich in erster Linie dagegen, dass nach Ansicht der Papstgegner Millionensummen an Steuergeldern für die Visite des Pontifex ausgegeben werden.