Rom (dpa) - Papst Benedikt XVI. ist zum katholischen Weltjugendtag in Madrid angekommen. Er bleibt bis Sonntag. Der spanische König Juan Carlos und Königin Sofía empfingen Benedikt am Flughafen. Beim Weltjugendtag werden insgesamt mehr als eine Million Besucher erwartet. Am Abend hatten tausende Menschen gegen den Papst-Besuch protestiert. Die Demonstranten sind dagegen, dass Steuermittel für das Kirchentreffen ausgegeben werden.

