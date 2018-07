Bagdad (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag sind in der irakischen Hauptstadt Bagdad mindestens 28 Menschen getötet worden. 37 weitere Personen wurden verletzt, wie der arabische Fernsehsender Al-Arabija unter Berufung auf das irakische Innenministerium weiter mitteilte. Der Attentäter habe sich nach dem Abendgebet in einer Moschee im Westen Bagdads in die Luft gesprengt.

