Kabul (dpa) - Im Fall von zwei in Afghanistan vermissten Deutschen gehen die örtlichen Sicherheitskräfte Hinweisen auf eine Entführung nach. Die Deutschen könnten von Aufständischen oder von lokalen Kriegsherren verschleppt worden sein, sagte der Polizeichef der Provinz Parwan. Man könne das aber noch nicht offiziell bestätigen. Deutsche Sicherheitskreise äußerten erhebliche Zweifel an der Entführungstheorie. Auch ein Unfall in der unwegsamen Bergregion sei denkbar, hieß es. Die Bundesbürger waren am Freitag vorletzter Woche beim Wandern im Hindukusch-Gebirge spurlos verschwunden.

