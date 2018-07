Tripolis (dpa) - Die politische Führung der Rebellen in Libyen hat nach Angaben eines Offiziers einen ersten Vertreter des Übergangsrates in die Hauptstadt Tripolis geschickt. Ein Mitglied des Exekutivkomitees des Rates - vergleichbar mit einem Minister - sei im Westen von Tripolis eingetroffen, sagte Atman Ibrahim Mleita, Kommandeur der Rebelleneinheit al-Karkar. Er nannte keinen Namen. Der Übergangsrat hatte in Bengasi angekündigt, aus Sicherheitsgründen keine Details zur Anreise seiner Mitglieder nennen zu wollen.

