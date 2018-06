Den Haag (dpa) - In Tripolis scheint das Regime von Machthaber Muammar al-Gaddafi in dieser Nacht in die Knie zu gehen. Laut Al-Dschasira befinden sich drei Gaddafi-Söhne in der Hand der Aufständischen, darunter Saif al-Islam. Der Internationale Strafgerichtshof wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Luis Moreno-Ocampo, sagte im CNN-Interview, man wolle im Laufe des Tages klären, wie Saif überstellt werden kann. Die Lage in Tripolis ist unübersichtlich. Wo sich Gaddafi selbst aufhält, ist unklar.

