Inhalt Seite 1 — Chronologie: Umstrittene Äußerungen Westerwelles Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle (FDP) hat oft einen flotten Spruch parat. Bisweilen sorgen seine Äußerungen aber selbst in den eigenen Reihen für Verwunderung und Kritik. Eine Auswahl:

«Die Gewerkschaftsfunktionäre sind die wahre Plage in Deutschland. Die Politik der Gewerkschaften kostet mehr Jobs, als die Deutsche Bank je abbauen könnte.» (Am 30. April 2005 in einem Interview)

«So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.» (Als designierter Außenminister am 28. September 2009 auf einer Pressekonferenz zu einem BBC-Reporter, der eine Frage auf Englisch stellen wollte)

«Ich bin hier nicht als Tourist in kurzen Hosen unterwegs, sondern als deutscher Außenminister. Das, was ich sage, zählt.» (Am 7. Januar 2010 in Ankara zur Debatte über eine Aufnahme der Türkei in die Europäische Union)

«Wer anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein.» (Am 11. Februar 2010 zur Debatte über eine Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze)

«Ich spreche die Sprache, die verstanden wird.» (Am 12. Februar 2010 zu seinen umstrittenen Hartz-IV-Äußerungen)

«Wir haben ja mit unseren Instrumenten, nämlich auf politischem Weg, unseren Beitrag dazu geleistet, dass sich in Libyen mehr und mehr der Weg in Richtung Demokratie ebnet.» (Am 23. August 2011 im Deutschlandfunk angesichts der Verdrängung des Machthabers Muammar al-Gaddafi durch die Rebellen und den Nato-Einsatz, an dem Deutschland nicht beteiligt ist)