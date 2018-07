Kairo (dpa) - Ein Demonstrant hat am Morgen in einer waghalsigen Kletteraktion die israelische Flagge vom Fenster der israelischen Botschaft in einem Hochhaus in Kairo entfernt und sie durch die ägyptische ersetzt. Nach Augenzeugenberichten wurde er von der Menge, die wegen des Todes von fünf ägyptischen Grenzschützern an der Grenze zu Israel seit zwei Tagen demonstriert, begeistert unterstützt. Sie bewahrte ihn vor einer Festnahme durch die Militärpolizei. Die Ägypter werfen Israel vor, die Grenzwächter bei der Verfolgung der Attentäter vom Donnerstag im Süden Israels erschossen zu haben.

