Brüssel (dpa) - Die Europäische Union hat den Rebellen in Libyen Hilfe beim Aufbau eines demokratischen Staates versprochen.

«In Libyen ist der Weg für Freiheit und Selbstbestimmung jetzt frei», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso vom Montag in Brüssel. «Die Entwicklungen in Libyen geben dem arabischen Frühling neuen Schwung», heißt es. «Das Streben der Völker in der Region nach Freiheit und Würde geht weiter. Die Europäische Union steht an ihrer Seite und unterstützt ihre demokratischen Hoffnungen und Entscheidungen.»

Der «unnachgiebige» Einsatz der Opposition, der Nato, mehrerer EU-Staaten und regionaler Akteure führten zum Ende des Regimes von Machthaber Muammar al-Gaddafi. «Die EU wird gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft das Land beim Übergang zur Demokratie und beim wirtschaftlichen Wiederaufbau, gegründet auf sozialer Gerechtigkeit, Einbeziehung aller Beteiligten und territorialer Integrität, unterstützen.»

Erklärung Rompuy und Barroso

EU und Libyen