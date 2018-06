Inhalt Seite 1 — Gaddafi denkt nicht an Aufgabe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Kairo (dpa) - Muammar al-Gaddafi steht vor dem Ende, aufgeben will der libysche Diktator aber nicht. Trotz der Erfolge der Rebellen setzen sich seine letzten Getreuen erbittert gegen den Untergang des Regimes zur Wehr.

Die Übergangsregierung läutet dagegen schon eine neue Ära ein. Sie legte einen Zeitplan für das Libyen nach Gaddafi vor und kündigte Wahlen binnen acht Monaten an.

Nach der Erstürmung seines Hauptquartiers kündigte der Despot in der Nacht zum Mittwoch in einer Audiobotschaft einen Kampf «bis zum Märtyrertod oder Sieg» an. In Tripolis und anderen Orten Libyens lieferten sich Gaddafi-Truppen und Aufständische weiterhin Gefechte. Von Gaddafi fehlte immer noch jede Spur.

Wegen der anhaltenden Kämpfe konnte der Übergangsrat bislang noch nicht von Bengasi nach Tripolis umziehen. Nach Informationen des Nachrichtensenders Al-Dschasira hat die Übergangsregierung ein Kopfgeld von 1,7 Millionen Dollar auf die Ergreifung von Gaddafi ausgesetzt - ob tot oder lebendig. Der Vorsitzende Mustafa Abdul Dschalil bekräftigte allerdings, er wolle, dass Gaddafi und seine Familie vor Gericht gestellt würden.

Die Anhänger des Despoten hielten Berichten arabischer Medien zufolge am Mittwoch noch in zwei Stadtvierteln von Tripolis die Stellung. Auch im Inneren von Gaddafis Hauptquartier wurde laut BBC am Mittwoch noch gekämpft. Der innere Zirkel werde weiter von dessen Soldaten kontrolliert. Nahe des internationalen Flughafens in Tripolis und im südwestlichen Vorort Al-Hadaba al-Chadra gab es weitere Gefechte. Laut Al-Dschasira griffen Regierungstruppen in der Nacht auch die Rebellen-Hochburg Misrata mit Scud-Raketen an.

Die Aufständischen rückten derweil weiter auf Gaddafis Heimatstadt Sirte vor. Um blutige Kämpfe zu vermeiden, liefen Verhandlungen zur friedlichen Übergabe, verlautete aus der Küstenstadt. Allein beim Kampf um Tripolis seien bisher 435 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt worden, sagte ein Mitarbeiter des Zentralkrankenhauses der Nachrichtenagentur dpa. Laut Hilfsorganisationen gibt es inzwischen große Engpässe bei der medizinischen Versorgung und dem Nachschub an Lebensmitteln.

Vertreter des nationalen Übergangsrates führten am Mittwoch Gespräche mit Vertretern der Europäischen Union, der USA und anderen Staaten über die Zukunft Libyens. Laut BBC baten sie zugleich um die Freigabe von 2,5 Milliarden Dollar eingefrorener Gelder des Gaddafi-Regimes. Der britische Außenminister William Hague kündigte an, mit internationalen Partnern zu prüfen, wie das Vermögen am besten zum Wohle des libyschen Volkes eingesetzt werden könne. Die US-Regierung sicherte zu, noch in dieser Woche eine Milliarde Dollar freizugeben.