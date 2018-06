Tripolis/Kairo (dpa) - Trotz der Siegesfeiern der Rebellen setzen sich die letzten Gaddafi-Getreuen erbittert gegen den Untergang des Regimes zur Wehr. In Tripolis und anderen Orten Libyens liefern sich Truppen von Muammar al-Gaddafi und die Aufständischen weiterhin Gefechte.

Von dem Despoten fehlt nach der Erstürmung seines Hauptquartiers immer noch jede Spur. In einer Audiobotschaft kündigte der 69-Jährige aber einen Kampf «bis zum Märtyrertod oder Sieg» an. Der Übergangsrat sieht wegen der instabilen Lage laut BBC derzeit noch keine Chance, aus Bengasi umzuziehen und eine provisorische Regierung in der Hauptstadt zu installieren.

Nach Berichten arabischer Medien halten Gaddafi-Truppen noch in zwei Stadtvierteln von Tripolis die Stellung. In einem dieser Viertel liegt das Hotel Rixos, in dem Anhänger des Diktators immer noch 35 ausländische Journalisten festhalten. Reporter der Sender BBC und CNN berichteten, die Journalisten würden daran gehindert, das Hotel zu verlassen. Kollegen seien mit Waffen bedroht worden, man gehe davon aus, dass Gaddafi-treue Scharfschützen auf dem Dach postiert seien.

Im Inneren von Gaddafis Hauptquartier wird laut BBC noch gekämpft. Der innere Zirkel werde weiter von dessen Soldaten kontrolliert. Nahe des internationalen Flughafens in Tripolis und im südwestlichen Vorort Al-Hadaba al-Chadra gibt es ebenfalls weitere Gefechte. Laut Al-Dschasira griffen Regierungstruppen in der Nacht auch die Rebellen-Hochburg Misrata mit Scud-Raketen an.

Allein beim Kampf um Tripolis seien bisher 435 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt worden, sagte ein Mitarbeiter des Zentralkrankenhauses der Nachrichtenagentur dpa. Nach seinen Informationen sind in den Krankenhäusern der Stadt alle Ärzte und Pfleger im Einsatz. Wichtige Einrichtungen in der Stadt würden von Bewaffneten geschützt.

Vertreter des nationalen Übergangsrates führen Gespräche mit Vertretern der Europäischen Union, der USA und anderen Staaten über die Zukunft Libyens. Laut BBC baten sie auch um die Freigabe von 2,5 Milliarden Dollar eingefrorener Gelder des Gaddafi-Regimes. Zugleich legte die Übergangsregierung einen Zeitplan für das neue Libyen in einer Ära nach Gaddafi vor.

Danach soll es innerhalb von acht Monaten nach dem Sturz des Despoten Parlaments- und Präsidentenwahlen geben. «Wir wollen eine demokratische Regierung und eine gerechte Verfassung», sagte der Vorsitzende des Gremiums, Mustafa Abdul Dschalil, der römischen Tageszeitung «La Repubblica». Er wolle keine Racheakte und Exekutionen, sondern dass Gaddafi und seine Familie gefangen und vor Gericht gestellt würden.