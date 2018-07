Tripolis (dpa) - Libyens langjähriger Diktator Muammar al-Gaddafi hat sich vier Tage nach dem Fall seiner Festung in Tripolis in einer Audio-Botschaft erneut zu Wort gemeldet. Er rief die Bevölkerung am Donnerstag zum Widerstand gegen die Rebellen auf, die er als Ratten bezeichnete.

Auch Frauen und Kinder sollten am Kampf teilnehmen, sagte Gaddafi nach Angaben des arabischen Nachrichtensenders Al Dschasira in der kurzen Audiobotschaft. Diese wurde von einem regimetreuen Sender ausgestrahlt.

In der Botschaft habe Gaddafi seine Anhänger aufgerufen, all jene aus der Hauptstadt zu vertreiben, die Schande gebracht hätten. Die Imame in den Moscheen sollten die Jugend zum Heiligen Krieg gegen die Rebellen aufrufen. «Vernichtet sie (die Rebellen) schnell. Ihr seid die große Mehrheit», rief er. «Erlaubt den Ratten nicht, Tripolis an die Kolonialmächte zu übergeben.»

Der Aufenthaltsort des langjährigen Diktators ist weiterhin nicht bekannt. Für Spekulationen sorgte der stundenlange Beschuss eines Wohnblocks in Tripolis, wo ein örtlicher Kommandeur der Rebellen Gaddafi und seine Söhne vermutete.

