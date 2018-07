Tripolis (dpa) - Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi hat seine Anhänger zur Befreiung des Landes aufgerufen. In einer vom libyschen Fernsehen in der Nacht ausgestrahlten Video-Aufzeichnung forderte er seine Anhänger auf, «an die Front und in die Schlachten zu ziehen, um Libyen Zoll für Zoll zu befreien», wie der US-Sender CNN berichtet. Die Ansprache erfolgte nur wenige Stunden nach Berichten der Aufständischen über die Eroberung der strategisch wichtigen Küstenstadt Al-Sawija, 40 Kilometer westlich von Tripolis. Das wird von der Führung in Tripolis kategorisch dementiert.

