Tripolis (dpa) - Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi hat seine Anhänger zur Befreiung des Landes «von Verrätern und von der Nato» aufgerufen. In einer Audio-Botschaft im libyschen Fernsehen in der Nacht ohne Bild forderte er seine Anhänger auf, «an die Front und in die Schlachten zu ziehen, um Libyen Zoll für Zoll zu befreien», wie CNN berichtet. Die Ansprache erfolgte nur wenige Stunden nach Berichten der Aufständischen über die Eroberung der strategisch wichtigen Küstenstadt Al-Sawija, 40 Kilometer westlich von Tripolis. Dies wird von der Führung in Tripolis kategorisch dementiert.

dpa na