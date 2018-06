Tripolis (dpa) - Nach dem Aufstand der Regimegegner in Tripolis soll Muammar al-Gaddafi auf der Flucht sein. Aus gut informierten Kreisen in Tripolis verlautete, der Staatschef und seine Familie hielten sich in einer Region unweit der algerischen Grenze auf. Ihr Plan sei es möglicherweise, über die Grenze zu flüchten. Noch in der Nacht hatte das libysche Fernsehen eine Rede von Gaddafis Sohn ausgestrahlt. Darin sagte dieser, es sei ausgeschlossen, dass er und sein Vater das Land verlassen würden. In der Nacht hatte es in Tripolis Kämpfe zwischen Gaddafis Truppen und Aufständischen gegeben.

