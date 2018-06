Inhalt Seite 1 — Gaddafi-Truppen sammeln sich in Tripolis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bengasi/Kairo (dpa) - Die Rebellen in Libyen bringen das Regime von Muammar al-Gaddafi nach eigenen Angaben immer mehr in Bedrängnis. Die lange umkämpfte Stadt Al-Brega befinde sich nunmehr vollständig unter ihrer Kontrolle, berichtete der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira.

Auch die wichtigen Öl- und Raffinerieanlagen seien in den Händen der Aufständischen. In der Rebellenhochburg Bengasi sei das Ereignis gefeiert worden. Eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht.

Während die Rebellen auf Tripolis vorrücken, bereiten sich die Muammar al-Gaddafi verbliebenen Truppen augenscheinlich auf die Verteidigung der Hauptstadt vor. Ein Bewohner sagte am Samstag: «Überall sind Bewaffnete in den Straßen, Soldaten, Angehörige der Revolutionskomitees (des Gaddafi-Regimes) und Freiwillige der Volksschutz-Truppen.»

Auch wirtschaftlich zeigen die internationalen Sanktionen gegen Libyen und das Vordringen der Rebellen auf die Hauptstadt Wirkung. Den Banken in Tripolis geht das Geld aus. Staatsangestellte bekommen derzeit keine Gehälter mehr ausgezahlt. «Seit Donnerstag haben wir kein Geld mehr und wir wissen auch nicht, wann sich das ändern wird», sagte ein Bankangestellter in Tripolis am Samstag der dpa. Treibstoff und andere Güter sind schon länger knapp.

Die Rebellen hatten zuvor berichtet, nach den Niederlagen der Gaddafi-Truppen in mehreren Ortschaften rund um Tripolis sei eine große Anzahl Kämpfer der Regierungstruppen in die Hauptstadt geflohen. Augenzeugen in Tripolis hörten in der Nacht heftige Gefechte. Diese seien viel intensiver gewesen als die vereinzelten Schusswechsel, die es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gegeben hatte.

Nach ihren jüngsten Erfolgen zeigen sich die Rebellen überzeugt, dass die Tage Gaddafis gezählt sind. In Al-Brega hätten ihre Kämpfer einen General Gaddafis festgenommen. Dank der militärischen Karten, die er bei sich getragen habe, wüssten sie jetzt, wo im östlichen Frontabschnitt Minen verlegt seien.

Als weiterer Beweis für die schwindende Kontrolle der Truppen, die loyal zu Gaddafi stehen, gilt die Flucht von Abdulsalam Dschallud. Der ehemalige Politiker und Militär gehörte schon vor der Revolution von 1969, die Gaddafi an die Macht gebracht hatte, zu dessen Freundeskreis. Er galt lange als zweiter Mann hinter Gaddafi, fiel später jedoch in Ungnade.