Bengasi (dpa) - Neue Gerüchte um Gaddafi: Der von den Rebellen immer stärker bedrängte libysche Machthaber will sich angeblich nach Südafrika absetzen. Das berichtete die arabische Zeitung «Al-Sharq Al-Awsat». Muammar al-Gaddafis Büroleiter, Baschir Salih, habe bei seinen jüngsten Gesprächen in Mauretanien, Mali und Tunesien erklärt, sein Chef sei krank. Er wolle das Land verlassen, um sich medizinisch behandeln zu lassen. In Tripolis gab es für diesen Bericht keine Bestätigung. Die Rebellen sind in den vergangenen Tagen weiter auf die Hochburgen der Gaddafi-Anhänger in Tripolis und Sirte vorgerückt.

