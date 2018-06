Tripolis/Kairo (dpa) - Das Regime des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi ist am Ende, doch trotz der Siegesfeiern der Rebellen kämpfen seine letzten Getreuen erbittert gegen den Untergang. Aufständische und Gaddafis Truppen liefern sich weiterhin teils schwere Gefechte.

Die Übergangsregierung läutete bereits eine neue Ära ein. Sie legte einen Zeitplan für das Libyen nach Gaddafi vor und kündigte Wahlen binnen acht Monaten an.

Nach der Erstürmung seines Hauptquartiers kündigte der Despot in der Nacht in einer Audiobotschaft einen Kampf «bis zum Märtyrertod oder Sieg» an. Wo sich Gaddafi versteckt, blieb unklar. Die USA vermuten ihn noch in Libyen. «Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er das Land verlassen hat», sagte der stellvertretende Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest. Nach Informationen des Nachrichtensenders Al-Dschasira hat die Übergangsregierung ein Kopfgeld von 1,7 Millionen Dollar auf Gaddafi ausgesetzt.

Gaddafis Anhänger halten nach Berichten arabischer Medien noch in zwei Stadtvierteln von Tripolis die Stellung. In einem dieser Viertel liegt das Hotel Rixos, in dem Soldaten seit Sonntag mehrere Dutzend ausländische Journalisten und Diplomaten festgesetzt hatten. Nach Tagen der Angst durften sie das Hotel am Mittwoch verlassen. Anhänger Gaddafis hätten ihnen erklärt, dass sie gefahrlos gehen könnten, berichtete CNN-Reporter Matthew Chance am Nachmittag. «Es war ein Alptraum.» Vor dem Hotel war in der Nacht zum Dienstag auch der vermeintlich festgenommene Gaddafi-Sohn Saif al-Islam aufgetreten.

Im Inneren von Gaddafis Hauptquartier wird laut BBC noch gekämpft. Der innere Zirkel werde weiter von dessen Soldaten kontrolliert. Auch in der Nähe des internationalen Flughafens in Tripolis und im südwestlichen Vorort Al-Hadaba al-Chadra gibt es weitere Gefechte.

Laut Al-Dschasira griffen Regierungstruppen in der Nacht auch die Rebellen-Hochburg Misrata mit Scud-Raketen an. Die Aufständischen rückten derweil weiter auf Gaddafis Heimatstadt Sirte vor. Um blutige Kämpfe zu vermeiden, liefen Verhandlungen zur friedlichen Übergabe, verlautete aus der Küstenstadt.

Allein beim Kampf um Tripolis seien bisher 435 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt worden, sagte ein Mitarbeiter des Zentralkrankenhauses der Nachrichtenagentur dpa. Laut Hilfsorganisationen gibt es inzwischen große Engpässe bei der medizinischen Versorgung und dem Nachschub an Lebensmitteln.