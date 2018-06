Tripolis/Algier/Rom (dpa) - Gaddafis Familie ist überraschend in Algerien aufgetaucht. Der Aufenthaltsort des einstigen libyschen Diktators gibt dagegen weiter Rätsel auf. Die Rebellen bereiten sich auf die Einnahme von Gaddafis Geburtsstadt Sirte vor. Die Nato soll aus der Luft dabei helfen.

Die Familie des untergetauchten libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi ist nach Angaben des algerischen Außenministeriums nach Algerien geflüchtet. Seine Frau Safija, die Söhne Hannibal und Mohammed sowie die Tochter Aischa seien am Montag in Algerien eingetroffen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und die libysche Übergangsregierung seien davon unterrichtet worden, berichtete die algerische Nachrichtenagentur APS unter Berufung auf das Ministerium.

Über den Aufenthaltsort Gaddafi gibt es weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse. Er soll noch in Libyen sein.

Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa ist der flüchtige Diktator in Bani Walid 100 Kilometer südöstlich von Tripolis untergetaucht. Die Agentur meldete dies unter Berufung auf «diplomatische libysche Quellen». Gaddafi sei mit seinem Sohn Al-Saadi zusammen, während die Familie sich in Algerien aufhalte. Die algerische Zeitung «Al Watan» berichtete, Algerien wolle nun die Grenze zu Libyen schließen.

Sein Sohn Chamis sei mit höchster Wahrscheinlichkeit während des Rückzugs auf der Straße nach Bani Walid erschossen worden, meldet Ansa. Chamis, der eine Eliteeinheit seines Vaters gegen die Rebellen kommandierte, war schon mehrfach für tot erklärt worden.

Der Rebellenvormarsch auf die Geburtsstadt des bisherigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi kommt unterdessen nur langsam voran. Für die Operation in der Küstenstadt Sirte fehlten erfahrene Kämpfer, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders Al-Dschasira am Montag. Die Nato beschoss nach eigenen Angaben zuletzt Radarstationen sowie Abschussbasen für Boden-Luft-Raketen in der Umgebung von Sirte. Über den Aufenthaltsort Gaddafi gibt es weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse.

Der Vorsitzende des libyschen Übergangsrates, Mustafa Abdul Dschalil, rief die Nato zur Fortsetzung des Kampfes gegen Gaddafi auf. Gaddafi sei «immer noch in der Lage, etwas Grauenvolles anzurichten», sagte Dschalil in Doha bei einem Treffen mit Vertretern der Nato-Staaten. «Wenn die Nato Libyen nicht unterstützt hätte, wäre es zum größten Massaker in der modernen Menschheitsgeschichte gekommen.»