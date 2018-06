Tripolis (dpa) - Eine Woche nach dem Fall von Tripolis suchen nach Rebellenangaben immer mehr engste Gaddafi-Vertraute ihr Heil in der Flucht oder in Verhandlungen. Nachdem die Ehefrau des langjährigen Machthabers Gaddafi mit drei Kindern nach Algerien geflüchtet war, soll der Sohn Al-Saadi über Sicherheitsgarantien verhandelt haben. CNN berichtet dagegen, Al-Saadi habe per Mail mitgeteilt, dass er nicht aufgeben wolle. In Gaddafis Heimatstadt Sirte gab es keine Anzeichen einer Kapitulation der Gaddafi-Getreuen.

