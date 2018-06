Tripolis (dpa) - Siegesjubel und Freudenschüsse in der Festung des abgetauchten Muammar al-Gaddafi: Nach mehr als sechs Monaten schwerer Kämpfe und vielen bitteren Rückschlägen haben Aufständische das symbolische Herz des Gaddafi-Regimes eingenommen - die Residenz- und Festungsanlage Bab al-Asisija in Tripolis. Die Fassade ist von Einschüssen übersät, wie in Fernsehbildern zu sehen ist. Der Vorsitzende des nationalen Übergangsrates, Mustafa Abdul Dschalil, rief die Kämpfer auf, auf Racheakte zu verzichten.

