Tripolis (dpa) - In einem Triumphzug ist am Nachmittag die Hälfte der Minister des libyschen Übergangsrates in einem Konvoi in Tripolis eingefahren. Entlang der Straße sei den politischen Führern des Aufstandes zugejubelt worden, berichtete eine dpa-Korrespondentin, die die Fahrt begleitete. Endlich sei man da, freute sich der Verantwortliche des Übergangsrates für das Ölgeschäft, Ali al-Tarhuni. Eine geplante Pressekonferenz wurde verschoben, weil sie aus symbolischen Gründen im Stadtzentrum stattfinden soll.

