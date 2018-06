Inhalt Seite 1 — Hintergrund: Der Gaddafi-Clan in den Umsturz- Wirren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Einst war die Familie Gaddafi der mächtigste Clan Libyens. Der exzentrische Patriarch Muammar al-Gaddafi hatte mehrere seiner Kinder in Schlüsselpositionen gebracht.

Gaddafi ist seit 1970 in zweiter Ehe mit der Krankenschwester Safija Farkash verheiratet. Mit ihr hat er sieben Kinder. Ein weiterer Sohn stammt aus einer Kurzehe. Jetzt entscheidet sich das Schicksal der Herrscherfamilie:

MOHAMMED AL-GADDAFI (geb. 1970): UNTER HAUSARREST Der älteste Sohn von Muammar al-Gaddafi wurde in der Nacht zum Montag von libyschen Rebellen gefangen genommen und unter Hausarrest gestellt. In einem Telefoninterview des Senders Al-Dschasira sagte er, die Aufständischen hätten sein Haus umstellt und garantierten für seine Sicherheit. Früher leitete er das staatliche Post- und Fernmeldeunternehmen und besaß zwei Mobilfunk-Anbieter. Außerdem führte er das Nationale Olympische Komitee. Der Informatiker ist das einzige Kind von Gaddafi und der vermögenden Offizierstochter und Lehrerin Fatiha. Die Ehe wurde 1969 nach einem halben Jahr geschieden.

SAIF AL-ISLAM AL-GADDAFI (geb. 1972): FESTGENOMMEN, HAFTBEFEHL, DEN HAAG FORDERT AUSLIEFERUNG Im Bürgerkrieg rief der Mann, dessen Vorname mit «Schwert des Islams» übersetzt wird, die Anhänger zum Durchhalten und zum Kämpfen auf. Nun wurde er zusammen mit seinem Bruder Al-Saadi von den Rebellen gefangen genommen. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes forderte seine Auslieferung nach Den Haag. Gegen Saif al-Islam liegt ein internationaler Haftbefehl wegen schwerer Kriegsverbrechen vor. Lange galt er als möglicher Nachfolger seines Vaters an der Spitze des libyschen Regimes. Er hatte in Tripolis, Wien und London Architektur und Wirtschaftswissenschaften studiert und besaß mehrere Unternehmen. Außerdem leitete er die 1999 gegründete Gaddafi-Stiftung für Entwicklung, die international aktiv war.

AL-SAADI AL-GADDAFI (geb. 1973): FESTGENOMMEN Er wurde gemeinsam mit seinem Bruder Saif al-Islam in der Nacht zum Montag in einem Touristendorf im Westen Libyens von den Rebellen festgesetzt. Er hatte die libysche Militärakademie besucht und - wie sein Vater - den Rang eines Obersten. Nachdem er als Kommandant einer Eliteeinheit Islamisten in Libyen bekämpft hatte, ging er 2003 als Fußballprofi nach Italien. Er stand dort bei mehreren Erstligamannschaften unter Vertrag, kam aber kaum zum Einsatz, bevor er sich nach Doping-Vorwürfen verabschieden musste. Zuletzt war Al-Saadi Präsident des libyschen Fußballverbandes.

MUTASSIM BILLAH AL-GADDAFI (geb. 1975): VERBLEIB UNKLAR Er absolvierte eine militärische Ausbildung in Libyen und Ägypten. Nach einem Zerwürfnis mit dem Vater floh er vorübergehend nach Ägypten. Später durfte er zurückkehren und befehligte die einflussreiche Präsidentengarde. In den vergangenen Jahren wurde Mutassim Billah wiederholt vom Vater mit wichtigen politischen und diplomatischen Aufgaben betraut. Gern lud er in dieser Zeit zum fröhlichen Silvestervergnügen in ein nobles Luxusetablissement auf der Karibikinsel St. Barth - und die Stars und Sternchen folgten bereitwillig dem Lockruf der Petro-Dollars. Sein Verbleib war am Montag unklar.

AISCHA AL-GADDAFI (geb. 1976): KEINE AKTUELLEN ANGABEN Die Juristin ist die einzige lebende Tochter des Herrschers. Sie studierte in Tripolis und Paris. Aischa gehörte zu der Gruppe von Rechtsanwälten, die den gestürzten und später hingerichteten irakischen Diktator Saddam Hussein verteidigte. Sie ist seit 2006 mit einem Cousin ihres Vaters verheiratet und leitete zuletzt eine libysche Wohltätigkeitsorganisation.