Kairo/Tripolis (dpa) - Knapp eine Woche nach der Eroberung durch libysche Rebellen spitzt sich die Lage in der Hauptstadt Tripolis dramatisch zu. Als Folge der Kämpfe sind Lebensmittel und Treibstoff knapp und teuer geworden. Das Wasser wurde abgestellt.

Es fehlt auch an Medikamenten, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur dpa am Samstag aus der Millionenmetropole berichtete. Geplündert wird vor allem in Villenvierteln. Während die italienische Botschaft von Anhängern des langjährigen Diktators Muammar al-Gaddafi in Brand gesteckt worden war, blieb die deutsche Botschaft bislang unbeschädigt.

In Libyen gibt es auch neue Spekulationen, wo der langjährige Diktator Muammar al-Gaddafi untergetaucht sein könnte. Arabische Medien zitierten einen Rebellenkommandeur in der Stadt Ghadames (rund 550 Kilometer südwestlich von Tripolis), wonach der 69-Jährige möglicherweise versuche, über Tunesien zu fliehen. Der Chef des Übergangsrates Mustafa Abdul Dschalil betonte aber in Bengasi, er habe keine gesicherten Informationen über den Aufenthaltsort von Gaddafi oder seinen Söhnen.

Auch knapp eine Woche nach dem Fall von Tripolis sind die Kämpfe zwischen Rebellen und Gaddafi-Getreuen noch nicht endgültig entschieden. Die Aufständischen haben nach gleichlautenden Berichten in den meisten Stadtteilen von Tripolis die Oberhand gewonnen. Der Rebellenkommandeur für Tripolis, Abdelhakim Belhadsch, sagte, 95 Prozent der Stadt seien unter ihrer Kontrolle.

Besonders erbittert kämpfen Rebellen und Gaddafi-Anhänger am internationalen Flughafen von Tripolis. Die Gaddafi-Truppen erhielten offenbar Nachschub aus dem mehrere hundert Kilometer südlich gelegenen Sebha, berichtete der Nachrichtensender Al-Dschasira. Die Wüstenstadt gilt als eine noch nicht gefallene Hochburg des langjährigen Diktators.

Informationsminister Schammam zeigte sich überzeugt, die militärische Lage werde sich schnell «klären und stabilisieren», «Tripolis war 42 Jahre unter der Kontrolle eines Diktators». Seine Regierung müsse jetzt noch «unter dem Nullpunkt» neu beginnen. Es gebe Pläne, wie die Versorgungsengpässe behoben werden sollen. Mit der Verteilung von 30 000 Tonnen Benzin werde sofort begonnen.

Die Rebellen konzentrieren sich jetzt auf Sirte, die Geburtsstadt von Gaddafi. Die Aufständischen setzten am Samstag nach arabischen Medienberichten ihre Vorbereitungen im Westen und Osten der Stadt fort, um die Stadt notfalls militärisch zu erobern. Zunächst solle weiter der Ausgang von Verhandlungen mit den Stammeschefs über eine Lösung ohne Blutvergießen abgewartet werden.