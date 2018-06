Tripolis (dpa) - Truppen der libyschen Aufständischen sind nach eigenen Angaben in die strategisch wichtige Küstenstadt Al-Sawija vormarschiert. Sie würden den Ort zu 70 Prozent kontrollieren. Das berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders Al-Dschasira. Tripolis bestritt die Angaben. Der Fall der Stadt würde für das Gaddafi-Regime einen schweren Rückschlag darstellen. Sie liegt an der Küstenstraße, die ins benachbarte Tunesien führt. Der Krieg würde außerdem näher denn je an die Machtzentrale des Regimes heranrücken.

