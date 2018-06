Inhalt Seite 1 — Nahostkonflikt: Israel bedauert tödliche Schüsse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tel Aviv/Kairo/Gaza/Ramallah (dpa) - Die Serie blutiger Anschläge im Süden Israels hat eine neue Welle der Gewalt und diplomatische Spannungen zwischen Ägypten und Israel ausgelöst.

Nachdem Kairo mit dem Abzug seines Botschafters aus Tel Aviv gedroht hatte, entschuldigte sich die israelische Regierung laut ägyptischem Fernsehen am Samstag offiziell für den Tod von fünf ägyptischen Grenzpolizisten.

Das staatliche ägyptische Fernsehen berichtete, der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak habe «bedauert», dass die Grenzschützer bei einem Feuergefecht zwischen israelischen Sicherheitskräften und militanten Palästinensern an der israelisch-ägyptischen Grenze getötet worden seien.

«Israel bedauert den Tod der ägyptischen Polizisten während des Terrorangriffs gegen Israel», zitierte auch die israelische Zeitung «Jerusalem Post» Barak. «Der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten ist sehr wichtig und hat strategische Bedeutung für die Stabilität des Nahen Ostens», habe der Minister weiter betont.

Die fünf Grenzpolizisten waren in der Nacht zum Freitag getötet worden. Zuvor hatten mutmaßliche palästinensische Extremisten am Donnerstag im Süden Israels bei mehreren Anschlägen 8 Israelis getötet und 31 weitere verletzt.

Nach Angaben des israelischen Rundfunks sagte Barak eine gemeinsame Untersuchung des Vorfalls mit dem ägyptischen Militär zu. «Die Umstände dieses Vorfalls werden gemeinsam mit der ägyptischen Armee untersucht», sagte Barak. Auf der Grundlage der Ergebnisse würden Konsequenzen gezogen. Die Regierung in Kairo hatte eine offizielle Entschuldigung Israels und eine Untersuchung des Vorfalls gefordert.

An diesem Sonntag will die Arabische Liga wegen der massiven israelischen Vergeltungsangriffe im Gazastreifen zu einer Krisensitzung in Kairo zusammenkommen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas forderte zudem eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas kündigte den seit Anfang 2009 bestehenden Waffenstillstand auf.