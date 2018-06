Warschau (dpa) - Polen will angesichts der Kämpfe in der libyschen Hauptstadt Tripolis seine Landsleute noch an diesem Wochenende in Sicherheit bringen. Das Warschauer Außenministerium teilte mit, die maltesische Fähre «MS Triva 1» solle am Sonntagmorgen in Tripolis eintreffen.

Alle Polen, die das Land verlassen wollten, sollten sich schnellstmöglich mit der Botschaft in Verbindung setzen. Da die Bedingungen auf der Fähre «schwierig» seien, sollten die Passagiere Lebensmittel und Wasser für 24 Stunden mitbringen.

Auf der Fähre, die die Polen über Malta in Sicherheit bringen soll, stehen den Angaben zufolge nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Wie viele Polen sich derzeit in Libyen aufhalten, konnte das Ministerium nicht sagen.