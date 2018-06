Tripolis (dpa) - Erst schwarzer Rauch und Gewehrsalven - dann stürmen die Rebellen die Residenz Gaddafis in Tripolis. Im Freudentaumel schleppen sie Waffen weg und fallen über die Symbole Gaddafis her. Die Nato in Brüssel sieht das Regime am Ende. Doch wo ist der Diktator?

