Istanbul (dpa) - Die Aufständischen in Libyen rücken nach schweren Gefechten auf die Residenz von Muammar al-Gaddafi vor. Kämpfer seien bis unmittelbar an die Außentore der Anlage gelangt, berichteten die Aufständischen im Internet. Weitere Rebelleneinheiten rückten an, um in den kommenden Stunden eine Erstürmung zu versuchen. Um den Stützpunkt, der als eines der möglichen Verstecke von Gaddafi gilt, waren am Vormittag schwere Kämpfe entbrannt. Aufnahmen im arabischen Sender Al-Dschasira zeigten dichte Rauchwolken über der Anlage.

