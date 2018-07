Tripolis (dpa) - Ein libyscher Rebellenführer hat Journalisten und Diplomaten in Tripolis vor Entführern aus den Reihen des Regimes von Muammar al-Gaddafi gewarnt. Die Aufständischen hätten erfahren, dass verbliebene Einheiten des Regimes angewiesen seien, Ausländer als Druckmittel zu verschleppen, sagte der Anführer einer Rebellenmiliz. Anhänger des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi halten seit Tagen in einem Hotel in Tripolis mindestens 35 ausländische Journalisten und Diplomaten fest. Telefonisch ist das Hotel nicht mehr erreichbar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.