Tripolis/Istanbul (dpa) - Die Aufständischen in Libyen wollen die Hauptstadt Tripolis bis Dienstag ganz unter ihre Kontrolle bringen. Ein Rebellenkämpfer in der Stadt sagte am Montag telefonisch der Nachrichtenagentur dpa, man erwarte, binnen 15 Stunden alle Stadtteile eingenommen zu haben.

«Wir haben gesehen, wie sich die Truppen Gaddafis aus den meisten Straßen zurückgezogen haben», sagte der Kämpfer, der sich nach eigenen Angaben einige hundert Meter von der Residenz des bisherigen Machthabers entfernt befand. Von dort feuerten Anhänger Gaddafis am Montag noch mit Panzern, wie Augenzeugen berichteten.

Einwohner aus mehreren Stadtteilen von Tripolis berichteten am Mittag, in ihren Vierteln seien die Kämpfe abgeflaut. Auf den Straßen seien keine Regierungseinheiten mehr zu sehen. Rebellenkämpfer errichteten demnach zusammen mit Einwohnern Kontrollstellen auf den Straßen.