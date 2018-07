Tripolis (dpa) - Aufständische in Libyen glauben, dem früheren libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi auf der Spur zu sein. Gaddafi sei nicht in Tripolis, sondern an einem Ort ungefähr 150 Kilometer entfernt, sagte Atman Ibrahim Mleita, Kommandeur der Rebelleneinheit al-Karkar. Am Abend wollten Rebellenkämpfer einen größeren Angriff auf die Regimekräfte unternehmen. Ziel sei außerdem, das Wohnviertel Buslim nahe des Stützpunktes Bab al-Asisija, wo sich auch Gaddafis frühere Residenz befindet, ganz unter Kontrolle zu bringen.

