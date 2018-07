Tripolis (dpa) - Libyen kommt nicht zur Ruhe. In der Nähe des internationalen Flughafens der Hauptstadt Tripolis sind nach Angaben der Aufständischen in der Nacht schwere Gefechte ausgebrochen. Dabei seien unter anderem Grad-Raketen zum Einsatz gekommen. Der US-Sender CNN berichtete, auf dem Flughafen sei eine Maschine getroffen worden und in Flammen aufgegangen.

