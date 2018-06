Damaskus/Kairo (dpa) - Bei neuen Protesten von Regimegegnern in Syrien sind nach Angaben der Opposition mindestens sieben Zivilisten getötet worden. Regierungskräfte hätten am Dienstag in den Städten Daara und Homs das Feuer eröffnet, berichteten Aktivisten.

Gegner des Regimes von Staatschef Baschar al-Assad hätten sich nach Gebeten zum Fest Eid al-Fitr, dem Ende des Fastenmonats Ramadan, zu neuen Demonstrationen versammelt. Daraa liegt im Süden Syriens und gilt als eine Hochburg der Proteste gegen Staatschef Baschar al-Assad. Auch Homs, die zweitgrößte Stadt Syriens, ist ein Zentrum der seit März andauernden Proteste gegen das Regime von Assad.

Unterdessen kam es nach Angaben der Oppositionellen auch in der Hauptstadt Damaskus wieder zu Kämpfen zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Verletzt wurde dabei niemand. Nach UN-Schätzungen sind seit März etwa 2200 Menschen bei den Protesten gegen die Regierung im Land ums Leben gekommen, davon mehr als 350 seit Anfang August.