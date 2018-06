Bagdad (dpa) - Terroristen haben den Irak mit einer Welle blutiger Anschläge überzogen. Nach Angaben von Polizisten und Ärzten starben landesweit mindestens 46 Menschen. Dutzende von Zivilisten wurden verletzt. In der Stadt Al-Kut explodierten zwei Sprengsätze. Ärzte sprachen von 34 Toten und 68 Verletzten. In Tikrit drangen drei Terroristen in den Palastkomplex des Ex-Präsidenten Saddam Hussein ein. Sie töteten zwei Polizisten und den Chef einer Anti-Terror- Einheit. In Ramadi wurden zwei Polizisten getötet. Eine weitere Bombe tötete nach Informationen der Agentur Sumeria News fünf Zivilisten.

