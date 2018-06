Inhalt Seite 1 — Übergangsrat läutet neue Ära ein - Wo ist Gaddafi? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Berlin (dpa) - Libyens langjähriger Diktator Gaddafi ist noch nicht gefasst, und die Kämpfe im Land gehen unvermindert weiter. Dennoch setzte der Übergangsrat jetzt ein demonstratives Zeichen: Die ersten Minister zogen in Tripolis ein.

Vier Tage nach der Eroberung von Tripolis haben die Aufständischen die Regierungsübernahme in Libyen eingeleitet. In einem Triumphzug fuhr am Donnerstag mehr als die Hälfte der Minister des Übergangsrates in den Westen der Hauptstadt ein. Für den untergetauchten bisherigen Machthaber Muammar al-Gaddafi wird es dagegen immer enger. Nachdem bereits ein Kopfgeld auf den Despoten ausgelobt worden war, hilft jetzt auch die Nato bei der Suche nach ihm. Berichte von Rebellen, wonach Gaddafi in einem Gebäudekomplex in Tripolis eingekesselt worden sei, bestätigten sich bis zum Abend nicht.

Obwohl in Tripolis weiter gekämpft wird, zeigte sich der Übergangsrat entschlossen, kein Machtvakuum in Libyen aufkommen zu lassen. Als der Konvoi die Straße entlangfuhr, jubelten viele Einwohner den politischen Führern des Aufstandes zu, wie eine dpa-Korrespondentin berichtete, die die Fahrt begleitete. Der Verantwortliche des Übergangsrates für das Ölgeschäft, Ali al-Tarhuni, sagte: «Endlich sind wir da.» Eine zunächst geplante Pressekonferenz wurde verschoben, weil sie aus symbolischen Gründen im Stadtzentrum stattfinden soll.

Während der Übergangsrat in Tripolis demonstrativ Flagge zeigt, geht die Jagd auf Gaddafi mit aller Entschlossenheit weiter. Die Nato stelle dem Übergangsrat in Libyen sowohl Geheimdienstinformationen als auch Mittel zur Aufklärung und Erkundung zur Verfügung, sagte der britische Verteidigungsminister Liam Fox in einem Interview des Senders BBC.

Die Zeitung «Daily Telegraph» hatte zuvor berichtet, eine Spezialeinheit der britischen Armee suche nach Gaddafi und dessen Söhnen. Die Elitesoldaten hätten sich als Einheimische verkleidet.

Der Aufenthaltsort des langjährigen Diktators ist weiterhin nicht bekannt. Für Spekulationen sorgte der stundenlange Beschuss eines Wohnblocks in Tripolis, wo ein örtlicher Kommandeur der Rebellen Gaddafi und seine Söhne vermutete.

Andere Aufständische vermuten ihn außerhalb der Hauptstadt. «Gaddafi ist nicht in Tripolis. Er ist an einem Ort ungefähr 150 Kilometer von Tripolis entfernt mit einem seiner Söhne», sagte Atman Ibrahim Mleita, Kommandeur der Rebelleneinheit al-Karkar.