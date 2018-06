Inhalt Seite 1 — Übergangsrat will Lage in Tripolis verbessern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kairo/Tripolis (dpa) - Der libysche Übergangsrat will die Versorgungsengpässe in Tripolis schnell beheben. Informationsminister Mahmud Schammam sagte am Samstag in Tripolis, mit der Verteilung von 30 000 Tonnen Benzin werde sofort begonnen.

Auch werde eine Lieferung von Diesel erwartet, um die ausgefallene Wasserversorgung in Tripolis wieder in Gang zu setzen. Die Gas-Leitungen sollten innerhalb von zwei Tagen wieder geöffnet werden. Auch medizinische Hilfsgüter sollten in der Hauptstadt eintreffen.

«Tripolis war 42 Jahre unter der Kontrolle eines Diktators», sagte Schammam. Seine Regierung müsse jetzt noch «unter dem Nullpunkt» neu beginnen. Er warnte die Bewohner davor, Wunder zu erwarten. Die Aufständischen würden weiter nach dem gestürzten Machthaber Muammar al-Gaddafi suchen und gleichzeitig das ganze Land stabilisieren.

Am Samstag wurden in Tripolis erneut Dutzende von Menschen beigesetzt, die bei den Kämpfen der vergangenen Tage ums Leben gekommen waren. Augenzeugen berichteten, auch mehrere Söldner seien von Fremden nach islamischem Ritus beerdigt worden. Einige von ihnen waren tot in dem Viertel Abu Salim aufgefunden worden.

Weil der Übergangsrat die Sicherheitslage nicht in den Griff bekommt, erwägt er jetzt, für eine befristete Zeit Polizisten aus arabischen oder anderen muslimischen Staaten zu stationieren. Eine Hilfe durch westliche Sicherheitskräfte schloss der Chef des Rates, Mustafa Abdul Dschalil, am Samstag in Bengasi kategorisch aus.

Die Arabische Liga rief in einer Erklärung am frühen Sonntagmorgen den UN-Sicherheitsrat und alle betroffenen Länder dazu auf, Gelder des Gaddafi-Regimes jetzt freizugeben. Der Übergangsrat müsse jetzt schnell die Bedürfnisse der Menschen erfüllen können, sonst drohe ein «politisches Vakuum», hatte Ratsmitglied Mahmud Dschibril gewarnt.

Den Aufständischen gelang es, die Kontrolle über einen wichtigen Grenzübergang zu Tunesien zu übernehmen. Auf dieser Route könnten dringend benötigte Versorgungsgüter und Hilfslieferungen Tripolis erreichen, berichtete der arabische Nachrichtensender Al-Dschasira.