Tripolis (dpa) - Die libysche Übergangsregierung will Anhänger des Gaddafi-Regimes in den künftigen Staat integrieren. Der stellvertretende Chef der Rebellen kündigte an, 90 Prozent der Polizisten zu behalten. Das sagte er der «Süddeutschen Zeitung» und dem «Tagesspiegel». Verhandlungen darüber seien bereits im Gange. Es würden nur die Sicherheitsleute entlassen, die «Blut an den Händen» hätten. Auch die Kämpfer der Aufständischen sollen eine Zukunft in den Sicherheitskräften haben. Allen Rebellenkämpfern werde angeboten, in die Polizei oder die Armee einzutreten.

