Tripolis (dpa) - Der überraschende Auftritt von Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Tripolis hat Zweifel an den Erfolgsmeldungen der libyschen Rebellen geweckt.

Rund 24 Stunden nachdem die Aufständischen seine Festnahme gemeldet hatten, fuhr der 39-Jährige in der Nacht zum Dienstag vor einem Journalisten-Hotel in Tripolis vor und behauptete, die Stadt sei in Regierungshand. Der älteste Gaddafi-Sohn Mohammed war nach arabischen TV-Berichten schon am Montag aus Rebellenhand befreit worden. Der Verbleib von Diktator Muammar al-Gaddafi blieb weiter unklar.

Unterdessen gingen die Kämpfe rund um die Residenz Gaddafis in Tripolis weiter. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Arabija unter Berufung auf die Rebellen berichtete, griff auch die Nato in der Nacht das Anwesen im Stadtteil Bab Al-Asisija an. Es seien schwere Explosionen zu hören gewesen. «Es ist noch nicht vorbei», sagte US-Präsident Barack Obama am Montag (Ortszeit) in einer von den großen amerikanischen TV-Sendern ausgestrahlten Audio-Botschaft zur Lage in Libyen. Noch hätten die Rebellen den Machtkampf in Tripolis nicht endgültig gewonnen. «Doch so viel ist klar: Das Gaddafi-Regime ist am Ende und die Zukunft Libyens liegt in der Hand des Volkes.»

Mehrere Fernsehsender strahlten am Dienstag Bilder des selbstbewussten Auftritts von Saif al-Islam in Tripolis aus. Der 39-Jährige, mit internationalem Haftbefehl gesuchte Gaddafi-Sohn sei in einem gepanzerten Fahrzeug vor dem Hotel Rixos vorgefahren, das in einem von Regierungstruppen kontrollierten Gebiet liegt, berichtete ein Korrespondent der britischen BBC.

Saif al-Islam bestritt vor Journalisten, dass die Aufständischen den größten Teil der Hauptstadt unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Es habe sich um eine Falle gehandelt. «Wir haben den Rebellen das Rückgrat gebrochen», sagte er dem BBC-Bericht zufolge während der kurzen Unterhaltung mit den Reportern. CNN zitierte ihn mit den Worten: «Tripolis ist unter unserer Kontrolle.» Auf die Frage, ob sein Vater sich noch in Tripolis befinde und in Sicherheit sei, habe er achselzuckend «Selbstverständlich» erwidert.

Dem BBC-Bericht zufolge blieb bei dem kurzen Auftritt am Hotel unklar, ob Saif al-Islam Gaddafi aus der Hand der Rebellen freigekommen ist - oder ob er sich überhaupt nicht in ihrer Gewalt befunden hatte. Wie es weiter hieß, strahlte der regierungstreue Sender al-Urubah in der Nacht jedoch eine kurze Erklärung des Gaddafi-Sohns aus, in der dieser bestritt, gefangen genommen worden zu sein. Die Aufständischen hatten in der Nacht zum Montag gemeldet, sie hätten Saif al-Islam in Tripolis gefangen genommen und seinen Halbbruder Mohammed unter Hausarrest gestellt.

Kurz danach hatte auch der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Moreno-Ocampo, die Festnahme von Saif al-Islam bestätigt. Gegen den 39-Jährigen liegt - ebenso wie gegen Muammar al-Gaddfi und dessen Schwager, Geheimdienstchef Abdulah Senussi - ein internationaler Haftbefehl wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Am Montag hatte Moreno-Ocampo bereits mit Vertretern des libyschen Übergangsrates über eine mögliche Überstellung von Saif al-Islam nach Den Haag gesprochen.