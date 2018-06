Tripolis (dpa) - Der überraschende Auftritt von Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Tripolis hat Zweifel an den Erfolgsmeldungen der libyschen Rebellen geweckt. Rund 24 Stunden nachdem die Aufständischen seine Festnahme gemeldet hatten, fuhr der 39-Jährige in der Nacht vor einem Journalisten-Hotel in Tripolis vor und behauptete, die Stadt sei in Regierungshand. Der Verbleib von Diktator Muammar al-Gaddafi ist weiter unklar. Die Kämpfe rund um die Residenz Gaddafis Tripolis gehen weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.