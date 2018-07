New York (dpa) - Mit Trauer und Empörung hat UN-Generalsekretär Ban Ki Moon auf die Terroranschläge im Irak reagiert. Er verurteile die Bombenattentate in mehreren Städten quer durch den Irak auf das Schärfste. Das teilte ein UN-Sprecher im Namen von Ban mit. Bei den Anschlägen waren gestern mindestens 60 Menschen getötet worden. Die Taten seien besonders schwerwiegend im heiligen Monat Ramadan, hieß es in der Erklärung der Vereinten Nationen. Die Anschläge hatten sowohl Schiiten, Sunniten als auch Kurden getroffen.

