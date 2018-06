Inhalt Seite 1 — Vormarsch auf Gaddafis Geburtsstadt nur langsam Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tripolis/Kairo (dpa) - Der Rebellen-Vormarsch auf die Geburtsstadt des bisherigen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi kommt nur langsam voran. Für die Operation in der Küstenstadt Sirte fehlten erfahrene Kämpfer, berichtete eine Korrespondentin des Nachrichtensenders Al-Dschasira.

Die Nato beschoss nach eigenen Angaben zuletzt Radarstationen sowie Abschussbasen für Boden-Luft-Raketen in der Umgebung von Sirte. Derweil ging die Suche nach Opfern des alten Regimes weiter. Während die Rebellen nach eigenen Angaben damit beschäftigt waren, die eingenommene Hauptstadt Tripolis zu befrieden, verhandelt die Übergangsregierung in Sirte weiter mit Stammesführern über eine friedliche Übergabe der Stadt. Die Rebellen kämpfen sich aber zu der strategisch bedeutenden Hafenstadt vor, um sie notfalls anzugreifen.

Nach Einschätzung der militärischen Führung könnte es noch zehn Tage dauern, bis Sirte erreicht ist. Laut Al-Dschasira haben die Kämpfer eine wichtige Kreuzung beim Ort Nawfalija auf der Straße nach Sirte erreicht. Aber noch mehr als 100 Kilometer liegen vor ihnen.

Nach Angaben eines Militärsprechers kontrollierten die Aufständischen inzwischen auch die Straße zwischen Tripolis und Sebha. Eine unabhängige Bestätigung gibt es dafür nicht. Die umkämpfte Wüstenstadt in Zentrallibyen gilt als weitere Bastion der Gaddafi-Anhänger.

Nach Angaben des Übergangsrats sind mehr als 50 000 Häftlinge spurlos verschwunden. Der Rat hofft, dass die meisten von ihnen noch leben. Diese Gefangenen würden möglicherweise in unterirdischen Bunkeranlagen festgehalten, sagte Sprecher Schamsiddin Ben Ali.

Derweil waren Sicherheitskräfte der Rebellen am Montag weiter damit beschäftigt, ein Lagerhaus zu sichern, bei dem am Wochenende bis zu 150 verkohlte Leichen - teils mit gefesselten Händen - gefunden worden waren. Anwohner berichteten, die Gaddafi-Truppen hätten in dem Gebäude Zivilisten gefangen gehalten. Als sie das Gelände nicht mehr hätten halten können, hätten sie das Gebäude angezündet.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erhob schwere Vorwürfe gegen Gaddafi-Getreue. Es gebe Beweise für willkürliche Hinrichtungen von Häftlingen, als die Rebellen in die Hauptstadt Tripolis einrückten. Gaddafis Gefolgsleute hätten außerdem selbst medizinisches Personal getötet. Auch in Krankenhäusern waren zahlreiche Leichen entdeckt worden.