Nürnberg (dpa) - Das Ende des Gaddafi-Regimes in Libyen bedeutet nach Ansicht von Marktforschern auch eine Chance für das Konsumklima in Deutschland. Sollten sich infolge eines Gaddafi-Sturzes stabile Verhältnisse in Libyen einstellen, «wäre ein Krisenherd weg. Damit könnte sich auch die Ölversorgung verbessern», sagte Marktforscher Rolf Bürkl von der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung der dpa. «Wenn sich die Rohölpreise verringern, ist das sicher ein gutes Zeichen für die Verbraucher», so Bürkl.

