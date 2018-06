Düsseldorf (dpa) - Die Polizei hat ihre Jagd auf die Hackergruppe «No Name Crew» mit einer Razzia fortgesetzt: Die Ermittler durchsuchten in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Sachsen Wohnungen führender Mitglieder der Gruppe, teilte die Staatsanwaltschaft Köln mit. Die Hackergruppe «No Name Crew» hat nach eigener Darstellung monatelang die Kommunikation von Bundespolizei und Zoll belauscht. Anfang Juli hatte sie brisante Daten aus dem Bereich der Zollfahndung ins Netz gestellt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.