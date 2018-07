Sydney (dpa) - Nach dem spektakulären Überfall auf eine 18-jährige Millionärstochter in Australien mit einer Bombenattrappe ist der mutmaßliche Täter in den USA festgenommen worden. Das teilte die Polizei mit. Anfang August hatte das Drama für weltweites Aufsehen gesorgt. Ein Mann war damals bei Sydney in die Villa eingedrungen und hatte dem Mädchen eine komplizierte Apparatur um den Hals gelegt. Anschließend verschwand der Mann und hinterließ einen Erpresserbrief. Erst nach zehn Stunden Angst stellte sich heraus, dass es sich um eine Attrappe handelt.

