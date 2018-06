Siegen (dpa) - Auf dem Bahnhof in Siegen in Nordrhein-Westfalen ist eine junge Frau erstochen worden. Ein Mann griff die 18-Jährige am Abend an und flüchtete dann mit dem Säugling der Frau in die Innenstadt. Dort nahm ihn die Polizei fest. Der 21-Jährige ist der Vater des Kindes. Das sechs Monate alte Baby blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich in eine Krankenhaus gebracht. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus.

