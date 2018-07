Hamburg (dpa) - Für die junge Frau muss es ein Alptraum gewesen sein: Zwei Stunden lang hält sie ihr Entführer in seiner Wohnung fest, Stacheldraht vor den Fenstern, die Tür verriegelt. Dann gelingt ihr die Flucht. Nun wurde selbstgemischter Sprengstoff im Wohnhaus des Mannes entdeckt.

Nach der Entführung der 26 Jährigen in Hamburg entdeckten die Ermittler am Montag den selbstgemischten Sprengstoff. Das Wohnhaus des 30-jährigen Mannes und ein Nachbarhaus mussten deshalb geräumt werden. «Wir haben Entschärfer reingeschickt, die eine kleine Tüte mit der Substanz sichergestellt haben. Das Selbstlaborat war hochexplosiv», sagte sagte Polizeisprecher Mirko Streiber. Der Mann hatte eine ihm bekannte Frau aus Israel entführt und in seine Wohnung gezwungen. Erst zwei Stunden später konnte sie sich befreien.

Unterdessen rätseln die Ermittler weiter über die Pläne des mutmaßlichen Täters. Der Mann hatte in seiner Wohnung offenbar alles für eine längere Gefangenschaft vorbereitet: Die Fenster mit Stacheldraht abgesichert, eine schalldichte Telefonzelle installiert und größere Lebensmittelvorräte gelagert. Er hatte sich mit Handschellen, einer Pistole und einer Handgranate mit selbst gemischtem Sprengstoff ausgerüstet. «Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass eine längere Aktion geplant war», sagte Streiber.

Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Er hatte die vier Jahre jüngere Frau am Freitag mit Handschellen gefesselt und mit einer Waffe in seine Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Barmbek gezwungen. Hier hielt er die in Tel Aviv geborene Frau für rund zwei Stunden gefangen. Sie konnte sich schließlich in einem unbeobachteten Moment mit einem Sprung aus dem Fenster durch das Netz aus Stacheldraht retten.

Opfer und Täter hatten sich im Mai über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt und seitdem unregelmäßig Kontakt gehabt. Eine engere Beziehung zwischen Täter und Opfer habe es «definitiv» nicht gegeben, betonte Streiber. Warum sich der Mann ausgerechnet die junge Frau aus Israel als Opfer aussuchte, stellt die Ermittler vor ein Rätsel. Die 26-Jährige zog sich bei ihrer Flucht einige Schürfwunden zu, blieb ansonsten äußerlich unverletzt. Unklar ist, wie sie die zwei Stunden in der Gewalt ihres Entführers verkraftet.

Derzeit wird ein möglicher Zusammenhang zu anderen Straftaten geprüft. «Wir prüfen jetzt, ob der Mann auch für andere Straftaten infrage kommt oder möglicherweise Vorbereitungen dafür getroffen hat», sagte Streiber. In seiner Wohnung fanden die Ermittler auch mehrere große Holzbalken und Feuerlöscher. Der 30-jährige Deutsche ist bei der Polizei kein Unbekannter. «Er ist wegen unterschiedlicher Delikte bekannt», sagte Streiber. Dazu gehörten Körperverletzung, Betrug und Stalking. Allerdings besteht laut Polizei kein Zusammenhang zwischen vorherigen Taten und der Entführung der Frau.